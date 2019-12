Stiri pe aceeasi tema

- În weekendul reducerilor (15 - 17 noiembrie), românii au cumparat și platit online de peste 245 de milioane de lei, în creștere cu 24% în comparație cu 2018. Luând în considerare atât comenzile platite online, cât și cele cu numerar la livrare, românii…

- Peste 1,2 miliarde de lei au cheltuit romanii in perioada 15-17 noiembrie 2019, de Black Weekend. Dintre acestia, 245 de milioane de lei au reprezentat plati online, iar restul plati cu numerar la livrare, potrivit analizei companiei PayU. 245 de milioane de lei, suma cheltuita online, a fost mai mare…

- Romanii au platut aproape 200 de milioane de lei online de „Black Friday”, mai mult cu 26% fața de anul trecut, potrivit datelor publicate sambata, de catre procesatorul de plati PayU Romania. In 15 noiembrie, s-au cumparat produse cu plata online de 198,02 de milioane de lei, din care peste 22% dintre…

- Aproape 200 de milioane de lei au fost platiti online de "Black Friday", in acest an, pe 15 noiembrie, mai mult cu 26% in comparatie cu editia din anul precedent, arata rezultatele finale ale campaniei, publicate sambata, de catre procesatorul de plati PayU Romania. Conform datelor citate, in ziua reducerilor,…

- Valoarea totala a tranzactiilor de Black Friday procesate de PayU Romania in jurul orei 11:30 depasea 107 milioane de lei, fiind cu 13,05% mai mare decat cea inregistrata in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor provizorii prezentate, vineri, intr-o conferinta de presa, de Marius Costin,…

- Retailerul online eMag anunta vanzari de peste 115 milioane de lei, la doar 30 de minute dupa inceperea evenimentului de shopping Black Friday, care a debutat la ora 6:55. La momentul inceperii evenimentului de reduceri, pe platforma online erau peste 220.

- Retailerul online Fashion Days a inregistrat, in primele trei ore de la demararea campaniei de shopping "Black Friday", comenzi de peste 16 milioane de lei, cu 20% peste estimarile initiale ale companiei.Potrivit unui comunicat de presa al companiei, transmis miercuri AGERPRES, pana la ora…

- Romanii vor face cumparaturi cu ocazia Black Friday 2019 in valoare de 1,2 miliarde de lei, in crestere cu 20% fata de editia de anul trecut, din acest total peste 360 de milioane de lei fiind reprezentate de tranzactiile online, mai mult cu 25% de la an la an, reiese din estimarile PayU Romania, publicate…