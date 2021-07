Stiri pe aceeasi tema

- Un caz ieșit din comun a avut loc in Republica Moldova, pe platoul de televiziune al postului Jurnal TV. In direct, membrul Partidului Schimbarii, Sergiu Tofilat, l-a doborat la pamant pe fostul vice-ministru de Interne, Ghenadie Cosovan, dupa ce intre cei doi s-a iscat o cerata, transmite tv8.md.…

