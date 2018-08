Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova are un cadru legal favorabil, o pozitie geografica avantajoasa si beneficiaza de spatiul economic liber cu UE si CSI. Suntem gata sa discutam despre diferite forme de cooperare. Declaratia a fost facuta de catre premierul Pavel Filip in cadrul unei intalniri cu reprezentantii a doua…

- Republica Moldova este interesata sa preia experientei Macedoniei in procesul de integrare europeana, in special, in contextul lansarii Strategiei UE pentru Balcanii de Vest. Declaratia a fost facuta de premierul Pavel Filip la intrevederea cu presedintele Republicii Macedonia, Gjorge Ivanov, aflat…

- Reprezentanții Uniunii Europene din Moldova au facut presiuni asupra Guvernului ca sa intervina pentru luarea unei decizii judecatorești favorabile candidatului PPDA pentru funcția de primar din Chișinau, Andrei Nastase. Declarația ii aparține prim-ministrului Pavel Filip. Șeful Executivului a spus…

- Conform procedurii de restituire a fostelor taxe auto, proprietarii de masini care au platit aceste sume in perioadele in care s-au aplicat mai au la dispozitie doar trei luni pentru a cere returnarea sumelor. Concret, termenul de 31 august 2018 este prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.…

- Fermierii din Romania au depus 866.749 de cereri pentru plațile directe la hectar, din fonduri europene, in Campania de primire a Cererilor Unice de Plata pentru anul 2018, finalizata la 15 mai, a informat, miercuri, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).

- Reformele inițiate de actualul cabinet de miniștri vor deveni ireversibile pana la sfarșitul mandatului actualului premier. Declarația a fost facuta de catre șeful Guvernului, Pavel Filip, intr-un interviu pentru publicația britanica "The Guardian". Mai mult, Pavel Filip este convins și de faptul ca…

- Proprietarii de terenuri agricole amplasate dupa traseul Rabnița-Tiraspol vor beneficia de plați directe din partea statului pentru anii 2017-2018. Potrivit unui proiect de hotarare de Guvern, elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului, in acest sens se propune spre alocare…

- Republica Moldova va primi în acest an doua tranșe din ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. Declaratia apartine premierului Pavel Filip si a fost facuta într-un interviu acordat postului de televiziune Prime. “Sunt absolut…