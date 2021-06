ALERTĂ – Copil cu sindrom Down pierdut prin Baia Mare

Copil disparut Jurnaliștii sătmăreni scriu despre cazul unui copil din comuna Pomi, care suferă de sindromul Down, și care s-a pierdut prin Baia Mare. Copilul răspunde la numele de Emanuel sau Manu, are vârsta de 15 ani, este bolnav cu sindromul Down în gradul unu de handicap și nu vorbește.… [citeste mai departe]