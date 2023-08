Stiri pe aceeasi tema

- Florin Pirvu, antrenorul echipei Petrolul, este fericit pentru victoria obtinuta duminica, pe Giulesti, scor 2-0, dar crede ca formatia sa mai are mult de lucru pentru a atinge varful de forma, informeaza Rador.„Imi felicit jucatorii pentru aceasta victorie, meritata, pe care ne-am dorit-o foarte…

- Petrolul a reușit surpriza in Giulești. S-a impus cu 2-0 in derby-ul cu Rapid, profitand de jocul slab al elevilor lui Cristiano Bergodi. La finalul meciului, Florin Pirvu, antrenorul ploieștenilor a vorbit despre victoria obținuta și a dezvaluit cum a profitat erorile Rapidului. Concluziile lui Florin…

- Christopher Braun (32 de ani), fundașul Rapidului, era deja in parcarea stadionului din Giulești la aproximativ 10 minute dupa eșecul cu Petrolul, scor 0-2. Christopher Braun a fost integralist in umilința suferita de Rapid in fața a 12.499 de spectatori. Autogolurile lui Oaida și Borja Valle au declanșat…

- Mijlocașul celor de la Rapid, Razvan Oaida (25 de ani), a marcat un autogol in meciul pe care giuleștenii il disputa, pe teren propriu, in compania Petrolului Ploiești, in runda cu numarul 5 din Superliga. VIDEO. Razvan Oaida, autogol in Rapid - Petrolul In minutul 63 al partidei din Giulești, „gazarii”…

- Au trecut șase zile de la frumosul succes al FC Petrolul in dauna campioanei en-titre, FCV Farul Constanța, scor: 3-2, și cu imaginile de-atunci, gata sedimentate, dar și cu entuziasmul departe de a se fi domolit, am tot cautat sa ințeleg cat mai bine cum de s-a caștigat. Mai precis, cum a fost posibil…

- Catalin Cirjan a anunțat obiectivul pentru acest sezon, dupa victoria cu U Cluj. Fotbalistul imprumutat de la Arsenal a declarat ca iși dorește cel puțin un trofeu alaturi de echipa din Giulești. Rapid a reușit sa se impuna impotriva celor de la U Cluj cu scorul de 3-0, in deplasarea de la Mediaș. Giuleștenii…

- Rapid nu renunța la Marius Ștefanescu și spera sa-l transfere mijlocașul lui Sepsi odata cu venirea in Giulești a lui Cristiano Bergodi, fostului sau antrenor. Omar El Sawy, Christopher Braun, Iulian Cristea, Razvan Oaida, Borja Valle și Catalin Carjan sunt transferurile pe care Rapid le-a facut in…

- Daniel Chirita a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a fost prins la volan fara permis de conducere. Fostul jucator de la Petrolul si Rapid nu este la prima abatere. Daniel Chirita, fostul fundas de la Petrolul si Rapid, a ajuns in spatele gratiilor dupa ce a fost prins la volan fara a […] The post…