Paul Arion, realizatorul efectelor vizuale pentru filmul ”Dune”, distins cu cinci premii Oscar “Am caștigat Oscarul pentru cel mai bune efecte vizuale pentru Dune in seara asta! Este al cincilea Oscar pe CV-ul meu și asta este destul de incredibil sa fiu sincer. Jos palaria pentru echipele mele de Layout din Canada și India”, a scris Paul pe facebook dupa ceremonia din Statele Unite ale Americii, potrivit Ora de Sibiu. Cu Oscarul pentru pelicula ”Dune”, Paul Arion a ajuns la cinci premii Oscar pentru “Cartea junglei”, “Blade Runner 2049”, “First Man” , „Tennet” și “acum Dune”. El a colaborat la peste 100 de producții la Hoolywood. „Paul Arion, artist vizual stabilit la Londra, a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

