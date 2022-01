Stiri pe aceeasi tema

- ”Am decis inființarea acestui comandament dupa ce am vazut rezultatele controalelor de zilele trecute, la cei care au ”furat startul” campaniei de reduceri. Așa cum am spus de fiecare data, manifestam TOLERANȚA ZERO fața de orice abatere de le legislația in domeniu. Parte a campaniei ”Protecția Consumatorilor…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor anunta infiintarea Comandamentului Special Black Friday, care va supraveghea permanent, 24 din 24 de ore, ofertele cu promotii din aceasta perioada, indiferent de domeniul de activitate, informeaza Agerpres . „Am decis infiintarea acestui comandament…

- ANPC a inființat un comandament special pentru Black Friday și va supraveghea ofertele cu promoții din aceasta perioada 24 de ore din 24, au anunțat reprezentanții instituției, joi, intr-un comunicat de presa. Am decis inființarea acestui comandament dupa ce am vazut rezultatele controalelor de zilele…

- Vineri, 12 noiembrie, foarte multe magazine vor organiza deja celebrul Black Friday. Foarte mulți dintre noi ne inghesuim sa facem cumparaturi la prețuri mult reduse. Dar oare chiar toate produsele sunt vandute la mega-oferta? Iata cum ne putem feri de vicleniile magazinelor, care, nu de puține ori,…

- Paul Anghel, directorul general al Directiei Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) arata, intr-o postare pe Facebook, ce trebuie sa faca romanii interesati de ofertele de Black Friday. „Consumatorii trebuie sa se…

- Directorul general al Directiei Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) Paul Anghel explica regulile dupa care sunt fixate reducerile de preturi si le recomanda romanilor interesati de ofertele de Black Friday sa…

- „Va recomand verificarea preturilor prin consultarea site-urilor care afiseaza preturi comparative pentru acelasi produs. In cazul in care considerati ca drepturile v-au fost incalcate va recomandam sa semnalati orice abatere si va asiguram ca ANPC le va acorda tot sprijinul. Vanzarile cu pret redus,…

- Cumparatorii trebuie sa se informeze cat mai complet asupra produselor pe care intentioneaza sa le achizitioneze si sa acorde atentie tuturor detaliilor in special in perioada marilor reduceri de preturi, cum este si Black Friday, atrage atentia directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia…