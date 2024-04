Patru turnee organizate de Florin Mergea Tennis Academy

Patru turnee vor fi organizate in lunile urmatoare la Targu Jiu. Principalul organizator este Florin Mergea Tennis Academy. Academia a aprobat calendarul celor patru evenimente care vor avea loc in perioada aprilie – august. Pe 22 aprilie la Targu Jiu vor fi organizate Campionatele Naționale U 18. Pe 29 aprilie va avea loc turneul ITF J 200. Pe 10 iunie este programat turneul ITF J 30. Nu in ultimul rand, pe 12 august este programat turneul ITF 15 K PRO. Toate sunt organizate sub Egita Federației Internaționale de Tenis și a Federației Romane de Tenis. „Ne așteapta un nou sezon plin de evenimente…