Patru turiști maghiari s-au rătăcit într-o pădure din Argeș din cauza GPS-ului Patru turiști maghiari s-au ratacit cu mașina intr-o padure din județul Argeș. Aceștia au urmat indicațiile GPS-ului și s-au pierdut in padure. Drumul pe care mergeau cei patru turiști face legatura intre comunele Arefu și Salatrucu. Dupa ce au realizat ca nu mai pot inainta, s-au abatut pe un alt drum. Turiștii au ramas blocați in noroi și au sunat la 112. Pompierii au incercat sa ajunga la ei cu o autospeciala de prima intervenție și comanda, dar au fost nevoiți sa se deplaseze cațiva kilometri pe jos pana la locul indicat. Conform Digi24, in ajutorul turiștilor a sarit un localnic care, alaturi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

