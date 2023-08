Patru tineri de origine afro-asiatică, prinși la malul Prutului Angajații Sectorului Poliției de Frontiera Gotești au prevenit o tentativa de trecere clandestina a frontierei de stat de catre patru tineri de origine afro-asiatica. Strainii au fost reținuți in timp ce incercau sa ajunga in Rominia, prin inot riul Prut, noteaza Noi.md. Astazi, 16 august 2023, in jurul orei 04:00, pe direcția localitaților Zirnești – Rogojeni patrula Poliției de Frontiera Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Patru tineri de origine afro-asiatica care voiau sa treaca clandestin hotarul au fost depistați de oamenii legii pe malul Prutului. Incidentul s-a produs astazi, 16 august. Strainii au fost reținuți in timp ce incercau sa ajunga in Romania, prin inot raul Prut.

- In ultimele 24 de ore jandarmii Gruparii Mobile Constanta s au aflat la datorie pentru ca cei care se afla in statiunile de pe litoral sa se poata bucura in siguranta de mare, vremea placuta si spectacolele cultural artistice care se desfasoara pe intreg litoralul.Astfel, pe timpul executarii misiunii…

- Mai multe colete in care se aflau tigari de contrabanda de peste 100.000 de lei au fost descoperite de catre politistii de frontiera pe malul raului Prut, informeaza, miercuri, Politia de Frontiera. Potrivit sursei citate, politistii de frontiera botosaneni organizat in noaptea de marti spre miercuri…

- Un tanar de 21 de ani, din Santana, a fost prins in timp ce conducea sub influența metamfetaminei, iar un altul, de 19 ani, din Zimand, a fost prins conducand sub influența cannabisului. Alți 2 șoferi au fost prinși beți la volan.

- In perioada 30 iunie – 2 iulie a.c., 550 de polițiștii și jandarmi au desfașurat acțiuni pe raza intregului județ, cu efective marite, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța a cetațenilor, printr-o prezența activa, atat preventiva, cat și de combatere a unor abateri de la normele legale.…

- In data de 28.06.2023, oamenii legii au depistat un tanar ce avea un comportament agitat, cu un permis fals, pe numele sau. Din declarațiile tanarului, s-a stabilit ca actul l-ar fi primit de la o persoana necunoscuta pentru suma de 300 de euro.

- Cum au fost prinși trei tineri care au furat o mașina și au mers cu ea pe autostrada A1 pana aproape de Alba Trei tineri, din Sibiu și Vaslui, au fost reținuți de poliție dupa ce au furat bani, alcool, pachete de țigari, dintr-un local din Sibiu, dar și o mașina. Cu autoturismul au plecat pe autostrada…

- Polițiștii le-au stricat „cheful” lui George Andrei Fanațan și lui Craciun Samuel Covaciu. Baieții au incercat portierele mai multor mașini din comuna pana au gasit una cu care sa se plimbe.