- La inceputul acestei luni, Uniunea Europeana a propus un pachet de masuri de urgenta pentru a combate cresterea preturilor energiei, dar a evitat plafonarea pretului gazelor, o idee care a divizat cele 27 de state membre ale blocului.Tarile in favoarea unei astfel de plafonari planuiesc sa intensifice…

- Deputatul Brian Cristian prezent la conferința parlamentara internaționala „Legislație și politici pentru Tineretul European”! „Zilele acestea am participat la conferința parlamentara internaționala „Legislație și politici pentru Tineretul European”. Am fost onorat sa fiu unul dintre cei 2 reprezentați…

- Peste 50 de nave de razboi NATO si-au unit fortele intr-unul dintre cele mai ample exercitii maritime europene ce simuleaza un razboi contra Rusiei lui Vladimir Putin. La exercitiul Dynamic Mariner 22, gazduit de Turcia participa puscasi marini din 12 state membre NATO. In total, 50 de nave de razboi…

- Adversarii cumpararii unor avioane de lupta F-35A de catre Elvetia au depus marti in fata autoritatilor o initiativa pentru organizarea unui vot popular pe acest subiect, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Alianta de stanga ”Stop-F35” a depus semnaturile pe langa cancelaria federala de la Berna, care…

- Romania este peste graficul asumat in fata Comisiei Europene, la stocurile de gaze naturale – a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu. In acest context, el a dat asigurari ca nu vor fi probleme cu furnizarea gazelor in aceasta iarna. La peste 1,800 de miliarde de metri cubi se ridica rezerva de…

- Dupa scandalul facut de țari precum Franța, Italia, Grecia, Olanda și Polonia, care s-au opus propunerii Comisiei Europene de a strange cureaua la consumul de gaze, votul aproape unanim pe aceasta masura, cu excepția Ungariei, a fost bulversant. Acordul statelor UE a fost insa dat pentru ca s-au…

