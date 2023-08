Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne anunța primele demiteri in cazul accidentului mortal din 2 Mai, comis de un tanar care luase 3 tipuri de droguri. Este vorba despre adjunctul șefului IPJ Constanța, șeful serviciului rutier Constanța, șeful poliției din Mangalia șeful biroului de poliție din Vama Veche.

- Familia lui Matei Vlad Pascu, soferul de 19 ani implicat in tragicul accident de pe DN 39 intre Vama Veche si 2 Mai detine peste 300 de proprietati care valoreaza zeci de milioane de euro, potrivit datelor consultate de Newsweek Romania. Familia are sute de proprietati imobiliare in Bucuresti si in…

- Catalin Predoiu, reacție in cazul accidentului de la 2 Mai:Vlad Pascu, tanarul implicat in accidentul mortal de la 2 Mai in care doua persoane și-au pierdut viața in timp ce acesta conducea sub influența substanțelor interzise, a fost oprit de poliție de doua ori inainte de tragicul eveniment. Cu toate…

- Tatal Robertei, fata de 20 de ani decedata in cumplitul accident rutier de pe DN39 intre localitatile 2 Mai si Vama Veche a declarat astazi la Morga din Mangalia ca nimeni de la Politie nu l a contactat pentru a l anunta de nenorocire. Acesta a precizat ca varul tinerei, implicat si el in accident l…

- Doi tineri au murit sambata dimineața dupa ce un șofer a intrat in plin intr-un grup de pietoni la ieșire din localitatea 2 Mai in județul Constanța. Soferul a fugit, fiind gasit in Vama Veche. El a fost depistat pozitiv la cocaina, amfetamina si metamfetamina. In jurul orei 5 și 20 de minute, a fost…

- Doua persoane au murit și altele au fost ranite, sambata dimineața, dupa ce o mașina a intrat intr-un grup de tineri care se deplasa pe partea carosabila, in stațiunea 2 Mai, din județul Constanța. Accidentul a avut loc in jurul orei 5:00, pe DN39 E87, Mangalia – Vama Veche, la iesirea din localitatea…

- O declarație recenta a iubitului Alinei, tanara ucisa la Mangalia, arata ca tanara a avut o premoniție. "Mai facea asa glume, ca iub, daca sa mor, am facut bani si sa iei sicriu din banii mei. De permis, tot asa, trebuie 2 mii de lei si sa iaba, sa nu ceara de la nimeni, Daca dau si iau o sa fiu prima…