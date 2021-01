Stiri pe aceeasi tema

- Patru romani care au furat tabla de plumb de pe acoperișurile mai multor biserici din Anglia au fost condamnați la inchisoare, primind pedepse de pana la 6 ani și jumatate. Paul Buica, Constantin Motescu, Laurențiu Sucea și Mihai Birtu au jefuit peste 20 de biserici de pe teritoriul Marii Britanii intre…

- Patru romani au fost condamnați la inchisoare dupa ce au furat tabla de plumb de pe acoperișurile mai multor biserici din Anglia. Paul Buica, Constantin Motescu, Laurențiu Sucea și Mihai Birtu au jefuit peste 20 de biserici de pe teritoriul Marii Britanii intre 2018 și 2020. Daunele depașesc 2 milioane…

- Patru romani au fost condamnați la inchisoare dupa ce au furat tabla de plumb de pe acoperișurile mai multor biserici din Anglia, informeaza BBC.Paul Buica, Constantin Motescu, Laurențiu Sucea și Mihai Birtu au jefuit peste 20 de biserici de pe teritoriul Marii Britanii intre 2018 și 2020.Daunele cumulate…

- Peste 200 de romani aflați in cinci autocare sunt blocați la granița dintre Franța și Marea Britanie, la Dover, dupa ce Parisul a anunțat suspendarea circulației incepand de azi noapte, din cauza noii tulpini de coronavirus. Și situația șoferilor de TIR romani blocați in vamile din Marea Britanie a…

- Peste 200.000 de romani din afara tarii si-au votat, duminica, pana la ora 16,40, reprezentantii in noul Legislativ. Potrivit site-ului Autoritatii Electorale Permanente, 21.329 dintre aceste voturi au fost exprimate prin corespondenta. In Spania, tara cu una dintre cele mai…

- Mii de europeni care traiesc in Regatul Unit risca sa iși piarda drepturile din cauza Brexitului, potrivit militanților asociației The3Million, care apara interesele cetațenilor europeni in Regatul Unit. Potrivit Agerpres, se schimba regulile in materie de imigrație pentru europenii care sosesc in Regatul…

- Desparțirea Marii Britanii de Uniunea Europeana schimba dramatic condițiile in care tinerii romani pot studia in Regat. Vor avea nevoie de mai mulți bani și de viza. Apoi, le va fi mai greu sa-și echivaleze diplomele. De la 1 ianuarie 2021, Brexitul devine o realitate. Perioada de tranziție se incheie,…

- Tesco se teme de hotii romani. Probabil din cauza crizei provocate de pandemia Covid... Cel mai mare magazin din Marea Britanie a umplut rafturile cu afise in limba romana: " Hotii din magazine prinsi vor fi urmariti penali. Ofiteri de politie imbracati in civil actioneaza in aceasta zona"“Avertisment…