- Patru persoane sunt ranite in urma unui accident produs vineri seara in orașul Arad. Accidentul s-a produs pe strada Petru Rareș, unde trei autoturisme s-au ciocnit. Patru persoane vor fi transportate la unitatea de primiri urgențe conștiente, stabile și cooperante, conform ISU ARAD.…

- 19 persoane au fost ranite dupa ce doua microbuze de transport persoane s-au ciocnit, vineri dupa-amiaza, in municipiul Sibiu. Accidentul a avut loc la intersectia strazii Salzburg cu Calea Surii Mici, din municipiul Sibiu. ”Din primele cercetari a rezultat ca, in timp ce conducea un microbuz destinat…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit, duminica, in Ungaria, in timpul unui show aviatic. Doi oameni au murit, iar alți patru au fost raniti, au anuntat autoritatile ungare. „Potrivit informatiilor preliminare, in afara de pilot, se afla si un pasager in aparat. Ambii si-au pierdut viata”, a precizat,…

- Trei oameni au murit și alți cinci au fost raniți intr-un accident cumplit petrecut in vestul țarii. Un barbat de 50 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe D.J. 709, spre localitatea Horia, a intrat in coliziune frontala cu o autoutilitara condusa din sens opus de un barbat de 52 de ani, din Arad.…

- Inca un accident deosebit de grav s-a produs pe soselele din vestul tarii in aceasta seara. Doua autoturisme s-au ciocnit la limita dintre judetele Hunedoara si Arad. In urma accidentului doua victime se afla in coma. Accidentul s-a produs dupa ora 20, pe DN 76, intre localitatile Ocisor (Hunedoara)…

- Temperaturile ridicate au scos romanii la scaldat, insa apele unor rauri din vestul țarii pot fi foarte periculoase. Astfel, doua persoane sunt cautate in acest moment de echipajele de urgența, dupa ce au disparut sub ape. Primul caz a fost semnalat pe raul Timiș, in zona localitații Șag. „Astazi, 20…

- UPDATE: Potrivit datelor furnizate de IPJ Buzau, in timp ce se deplasa pe DN 2B, dinspre Braila catre Buzau, o șoferița in varsta de 65 de ani, din Nehoiu, a intrat in coliziune cu un alt autoturism condus din sens opus, la volanului caruia se afla un conducator auto de 46 din, Braila. Accidentul s-a…