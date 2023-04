Stiri pe aceeasi tema

- Luna mai va debuta pentru artistii Ateneului National din Iasi cu premiera spectacolului de teatru ‘Prenumele’, dupa comedia franceza ‘Le Prenom’, ai caror autori sunt Matthieu Delaporte si Alexandre de la Patelliere, iar rolul principal va fi jucat de Marius Manole, care revine astfel dupa 25 de ani…

- Ziua Internationala a Dansului va fi sarbatorita de Opera Nationala Romana din Iasi sambata, 29 aprilie 2023, printr-o gala de balet, gazduita de Ateneul National din Iasi. Evenimentul de sambata va incepe la ora 18:30 si se va juca cu casa inchisa. Iubitorii baletului se vor putea bucura de intalnirea…

- PiSiCi 2, spectacol concert pus la cale de Fara Zahar, se „pisicește” in ultima zi de marțisor la Sala Unirii, Cinema Victoria, ora 19.00. Astazi, 15 Martie, de la ora 19.00, va avea loc la sala Auditorium Joseph Schmidt a Universitații Suceava cea de-a zecea reprezentație a spectacolului „LOVE ME TINDER”,…

- Opera Nationala Romana din Iasi pune in vanzare astazi, la ora 12:00, biletele de intrare la evenimentele pe care le va organiza luna viitoare. Primele spectacole oferite publicului vor fi „Aida" de Giuseppe Verdi. Ca urmare a interesului urias aratat in anii trecuti de spectatori fata de celebra opera…

- Gala „Profesorul Anului din mediul rural” a avut loc joi, 23 februarie, la Ateneul Național din Iași. Au fost anunțați cei 5 profesori caștigatori la cele 5 categorii de premiere. Aceștia predau in școli rurale din județele Argeș, Calarași, Iași, Olt și Timiș. Printre ei se numara și invațatoarea Nicoleta…

- Un spectacol eveniment marca Ad Libitum Voices, ce marcheaza 10 ani de existența, iar cu aceasta ocazie vin pentru prima data la Iași, la Sala Unirii – Cinema Victoria, pe data de 25 Februarie 2023, ora 19:00, intr-un concert extraordinar, unde vor fi acompaniați de Liber Artis Orchestra din Iași, dirijor…

- Teatrul National din Craiova il omagiaza in zilele de 27 si 28 februarie pe scriitorul Marin Sorescu, al carui nume il poarta, prin prezentarea spectacolului "Paracliserul", in interpretarea si directia de scena a lui Claudiu Bleont si a videoproiectiei spectacolului "Iona", ce il are protagonist…