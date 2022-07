Patru piese care ne proiecteaza direct in vacanta Cu zile din ce in ce mai calduroase, mintea ne zboara frecvent la vacanța, la briza marii și la nopțile tarzii alaturi de prieteni. Pentru a avea ritm in toate aceste momente sau poate doar pentru a ne transporta, mental, in locurile la care visam, artiștii Kontor lanseaza piese care sparg rutina. Jerome, Neptunica, R.I.O, KYANU, Nicco, Halbsteiv și Tom Novy ne innoiesc playlistul cu melodii care aduc energie, ne schimba starea de spirit și ne proiecteaza, fara prea mari eforturi, pe nisipul alb. Jerome și Neptunica, o echipa cu care ne-am obișnuit deja, transmit dragoste pentru muzica, alaturi… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

