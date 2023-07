Stiri pe aceeasi tema

- Patru pasageri clandestini au fost salvati in largul coastelor Braziliei de un vapor provenind din Nigeria dupa ce au petrecut 13 zile pe mare asezati pe carma cargou, au anuntat autoritatile braziliene, transmite AFP. „Patru pasageri clandestini au fost ascunsi intr-un compartiment deasupra carmei”,…

- Cel puțin trei persoane au murit in ultimele ore, iar una este in continuare data disparuta, din cauza ploilor abundente din ultimele zile in nord-estul Braziliei, unde aproximativ 28.000 de persoane au fost mutate din cauza vremii nefavorabile.Cel mai afectat stat pana in prezent este Alagoas, unde…

- Oficiali ai apararii din Brazilia au comunicat sambata ca 14 persoane au murit in urma prabusirii unei cladiri rezidentiale, in nord-estul tarii, iar ultimele persoane disparute au fost gasite fara suflare.Imobilul s-a prabusit vineri in cartierul Janga din suburbiile orasului Recife, capitala statului…

- Politia spaniola a anuntat marti arestarea a patru persoane in legatura cu manechinul cu imaginea lui Vinicius Junior spanzurat la sfarsitul lunii ianuarie la Madrid, scrie lequipe.fr. Politia a anuntat arestarea a patru persoane in varsta de 19, 21, 23 si 24 de ani in legatura cu acest incident. Acestea…

- Peste 550 de persoane au fost evacuate in vestul Spaniei din cauza unui incendiu amplu de vegetatie, au anuntat vineri autoritatile spaniole, care au trimis la fata locului o unitate militara specializata in combaterea incendiilor de mari dimensiuni, informeaza AFP, preluata de Agerpres.