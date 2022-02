Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 766 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 3.667 teste, dintre care 2.394 teste rapide. In Timisoara au fost raportate 426 cazuri. In Timis, 330 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 47 la ATI. In ultimele 24…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 1.156 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 4.032 teste, dintre care 2.517 teste rapide. In Timisoara au fost raportate 625 cazuri. In Timis, 436 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 45 la ATI. In ultimele…

- In Timis, in ultimele 24 de ore, 512 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate insa doar 2.117 teste, dintre care 803 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 271 cazuri. In Timis, 323 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 22 la ATI. In ultimele…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 328 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 1.256 teste, dintre care 770 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 188 de cazuri. In Timis, 187 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 21 la ATI. In ultimele…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 92 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.309 teste, dintre care 1.038 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 51 de cazuri. In Timis, 134 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 27 la ATI. In ultimele…

- In Timis, in ultimele 24 de ore, 21 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 738 de teste, dintre care 459 de teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 12 cazuri. In Timis, 132 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 27 la ATI. In ultimele 24…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 51 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.913 teste, dintre care 1.184 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 28 de cazuri. In Timis, 268 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 24 la ATI. In ultimele…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 100 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 1.821 teste, dintre care 933 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 64 cazuri. In Timis, 331 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 55 la ATI. In ultimele 24…