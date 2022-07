Stiri pe aceeasi tema

- ALBA: Lista cu investițiile prin programul ”Anghel Saligny”, finalizata. Ministerul pregatește semnarea primelor contracte Ministerul Dezvoltarii pregateste semnarea primelor contracte finantate prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”, a anuntat, luni, ministrul Cseke Attila. Conform…

- Pana astazi, 13 iulie, au fost emise aproximativ 1,6 milioane de carduri pe care se incarca ajutorul de 250 de lei pentru alimente și mese calde. Pentru saptamana viitoare, obiectivul este sa depașim pragul de 2 milioane de carduri emise. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a inceput la…

- In perioada 30 iunie – 1 iulie a.c., politisti de rutiera si ordine publica din Bistrita-Nasaud, Calarasi, Caras-Severin, Covasna, Harghita, Hunedoara, Mehedinti, Buzau, Dolj, Maramures, Mures, Neamt, Timis, Braila, Prahova, Sibiu, Suceava, Vrancea si Bucuresti au actionat pentru prevenirea accidentelor…

- In cazul in care aveți probleme in utilizarea voucherelor sociale de 250 lei, trebuie sa știți ca exista cateva numere de telefon la care puteți suna pentru a ieși din incurcatura. Pentru a veni in ajutorul beneficiarilor, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a raspuns mai multor…

- Brașovul se afla pe locul 9 in top național, dupa rezultatele obținute la Evaluarea Naționala, inainte de contestații. Potrivit Ministerului Educației, peste 82% dintre elevii de clasa a VIII-a care au susținut Evaluarea Naționala 2022 au luat medii peste 5, fiind „o maxima absoluta” in ultimii 10…

- Agenția Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de averse și vant valabila in 18 județe din țara pentru ziua de miercuri, intre orele 12.00 și 21.00. Sunt vizate județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacau, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița, Argeș, Covasna, Brașov, Valcea, Sibiu, Alba, Hunedoara,…

- De luni pot fi accesate 2,73 miliarde de euro din PNRR. Cat pot primi localitațile din Alba și investițiile vizate De luni, autoritatile publice locale vor putea accesa fonduri pentru dezvoltarea localitatilor si a unei infrastructuri moderne si prietenoase cu mediul, a anuntat ministrul Dezvoltarii,…

- Mai mult de jumatate din tara este vizata de o atentionare Cod galben instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila pe parcursul zilei de astazi, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) .Astfel, in intervalul orar 12:00 – 21:00, in zone din 26 de judete din Banat, Crisana,…