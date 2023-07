Patru morți în India, după ce un agent de securitate al căilor ferate și-a împușcat un coleg și trei pasageri Un agent de securitate din cadrul Forței de Protecție a Cailor Ferate din India (RPF) a fost arestat dupa ce a impușcat mortal patru persoane intr-un tren in apropiere de orașul Mumbai, potrivit BBC. Autoritațile indiene au anunțat ca agentul a ucis un coleg și trei pasageri. Personalul RPF are misiunea de a proteja pasagerii și bunurile feroviare din India, scrie Mediafax. CITESTE SI OMS atrage atenția: Doar patru tari sunt 'elevi foarte buni' in lupta impotriva fumatului 16:58 59 Frontex: Imigratia ilegala in UE a crescut cu 10% in prima jumatate a anului 2023 16:40 32 Oraș din Canada,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI OMS atrage atenția: Doar patru tari sunt 'elevi foarte buni' in lupta impotriva fumatului 16:58 59ilegala in UE a crescut cu 10% in prima jumatate a anului 2023 16:40 32 Oraș din,…

Stiri pe aceeasi tema

- Imigratia ilegala in Uniunea Europeana a crescut cu 10% in prima jumatate a anului 2023 comparativ cu un an in urma, a anuntat luni agentia de frontiera a blocului, citata de Reuters, in timp ce rutele mediteraneene reprezinta majoritatea sosirilor.Frontex a raportat 132.370 de incercari de a intra…

- Cele mai puternice ploi care au lovit provincia canadiana atlantica Noua Scoție in ultimii peste 50 de ani au provocat inundații care au provocat pagube „inimaginabile”, iar patru persoane sunt date disparute, inclusiv doi copii, conform anunțului autoritaților, citate de Reuters.Furtuna, care a…

- O ursoaica cu PUI, vazuta intr-un sat din Alba: Ce masuri de protecție au luat autoritațile O ursoaica cu PUI, vazuta intr-un sat din Alba: Ce masuri de protecție au luat autoritațile Primaria Teiuș, in colaborare cu autoritațile abilitate, a intervenit rapid in urma apelului unui cetațean privind prezența…

- Ploile torențiale din nordul Indiei au provocat alunecari de teren și inundații rapide, cel puțin 22 de persoane pierzandu-și viața din cauza intemperiilor, relateaza The Guardian.Cele 22 de persoane au murit duminica in statele Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Jammu și Kashmir și Punjab,…

- Bilantul deceselor in accidentul feroviar de vineri din India a crescut la 261 de morti si 900 de raniti. Accidentul, cel mai grav pe liniile ferate din ultimele doua decenii in tara asiatica, care s a soldat in urma coliziunii a trei trenuri vineri in Odisha Balasore, transmit agentiile de presa, citat…

- Bilantul deceselor in accidentul feroviar de vineri din India a crescut la 261 de morti si 900 de raniti. Accidentul, cel mai grav pe liniile ferate din ultimele doua decenii in tara asiatica, care s-a soldat in urma coliziunii a trei trenuri vineri in Odisha Balasore, transmit agentiile de presa, citat…

- Zeci de persoane au murit și aproape 200 sunt ranite in urma unui accident feroviar produs vineri in India. Victimele sunt transportate cu zeci de ambulanțe, dar și cu autobuze trimise la fața locului, anunța Mediafax. CITESTE SI Vladimir Putin a ordonat Consiliului rus de Securitate sa elimine…

- Autoritațile anunța despre mai multe masuri de securitate care vor fi intreprinse in legatura cu Summitul Comunitații Politice Europene, preconizat pentru 1 iunie curent. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, zborurile civile de pe Aeroportul Internațional Chișinau vor fi interzise in data de…