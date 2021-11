Patru localități prahovene au încheiat contracte cu un cabinet veterinar, ca să intervină de urgență pentru îndepărtarea urșilor Printre aceste localitati se afla si comuna Paulesti V. Stoica Problema apariției urșilor in zonele locuite a generat deja cautarea variantelor optime de intervenție in cazul exemplarelor agresive. Cum, potrivit legislației in vigoare, se poate acționa la nivel local fara a mai aștepta aprobare de la Ministerul Mediului, unele dintre primariile prahovene au incheiat deja, prin achiziție directa, contracte cu cabinete medicale veterinare individuale, care ar trebui sa intervina de urgența la nevoie. Potrivit Sistemului Electronic de Achiziții Publice, un cabinet veterinar din satul Strejnicu, comuna… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

