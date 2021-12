Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs joi dupa amiaza in zona Vrancea. Alt cutremur a avut loc joi dimineața in Ialomița. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamintului (INCDFP) anunța ca joi, la ora 14:57:00 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, un cutremur mediu…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 a avut loc in aceasta dupa amiaza in Romania. Potrivit informatiilor oferite de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP, in ziua de 30.12.2021, ora 14:56:58 ora Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs, marti dupa-amiaza, in judetul Prahova. Seismul s-a produs la adancimea de 130 de kilometri. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta producerea seismului de 3,2 in zona seismica Vrancea, județul Prahova.Citește…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 s-a produs vineri, la ora locala 2:04, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, informeaza Digi24.ro .

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 s-a produs marti seara, la ora locala 18:20:57 in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 s-a produs marti seara, la ora locala 18:20:57 in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul, cu intensitatea II, a avut loc la o adancime de 125…

- Un cutremur s-a produs pe 5 octombrie, la ora 06:40, in zona seismica Vrancea, Buzau, potrivit anunțului facut de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Din fericire, a fost vorba de un cutremur slab, cu magnitudinea 3.

- Un cutremur, cu magnitudinea de 2,8, s-a produs in noaptea de duminica spre luni in județul Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora 1.27 in județul Vrancea. Cutremurul a avut magnitudinea de 2,8 și a avut loc la adancimea de…