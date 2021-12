Patru barbati, trimisi in judecata la Constanta de Structura Centrala a DNA pentru evaziune fiscala!

Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Constanta a mentinut azi decizia Judecatoriei Constanta, instanta ce a dispus desfiintarea "lucrarilor de constructie realizate fara autorizatie de construireldquo; la Biserica Izvorul Tamaduirii, din Constanta, zona Tomis Nord Macul Rosu, cunoscuta drept biserica de pe trotuar Decizia de…

- In urma finalizarii cercetarilor in cadrul unui dosar penal instrumentat de polițiștii Serviciului de Ordine Publica Maramureș – Biroul de Combatere a Delictelor Silvice s-a formulat propunerea de trimitere in judecata a 13 persoane, angajate in cadrul unui ocol silvic de stat de pe raza județului Maramureș.…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției 1 Poliție Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe. Din cercetari s-a stabilit ca, in dupa-amiaza zilei de 03 august a.c., in timp…

- Dosarul a fost inregistrat pe rolul Sectiei a II a Civile, de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel, joi, 4 noiembrie 2021, si a primit indicativul 506 36 2021. Aurelian Gheorghe Molnos este reclamant in cauza, in timp ce Agentia Nationala de Integritate are rolul de parat. Aurelian Gheorghe…

- Seful CJ Calarasi mai este suspectat ca la data de 20 decembrie 2019 ar fi exercitat constrangeri asupra unui procuror pentru a l determina sa nu dispuna trimiterea sa in judecata intr o cauza penala in care avea calitatea de inculpat.Andrei Bodean, procuror sef al DNA Constanta, a dispus trimiterea…

- Regizorul Corneliu Porumboiu (foto) și producatorul de film Ada Solomon, aduși la DIICOT și puși sub acuzare pentru evaziune fiscala și spalare de bani. Regizorul Corneliu Porumboiu și producatorul de film Ada Solomon au fost aduși luni la DIICOT și puși sub acuzare pentru evaziune fiscala și spalare…

- Potrivit info sud est.ro, Teodosie a dat in judecata Universitatea Ovidius pentru ca nu i a prelungit postul de titular dupa 65 de ani. Zi importanta pentru IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului Georgeta Bogdan, judecator in cadrul Sectiei de contencios administrativ si fiscal din Tribunalul Constanta,…

- Fostul șef al IGP, Alexandru Pinzari, seful suspendat al Inspectoratului de Poliție Balti, Valeriu Cojocaru, dar si presedintele Asociatiei FEA, Dorin Damir, vor comparea pe banca acuzatiilor.