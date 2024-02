Judecatorii de la Tribunalul Dolj au condamnat patru barbati din comuna doljeana Negoi, acuzati de trafic de droguri de risc. Inculpatii au primit pedepse cuprinse intre doi ani de inchisoare cu suspendare si patru ani si opt luni de inchisoare cu executare. Potrivit anchetatorilor, inculpatii au vandut droguri de risc consumatorilor din Dolj cu 50 de lei gramul. Cei patru inculpati au fost arestati preventiv in aprilie 2023, iar in noiembrie doi dintre ei au fost plasati sub control judiciar. Procurorii DIICOT anuntau, in aprilie 2023, retinerea a patru barbati din comuna Negoi , acuzati de trafic…