Qatar Sports Investments, proprietarul campioanei Franței, a cedat o „optime” din PSG pentru 4,25 miliarde de euro. E a doua cea mai scumpa vanzare a unei parți a clubului, dupa ce Todd Boehly a achiziționat Chelsea cu 5 miliarde de euro in mai 2022. Banii pentru PSG au fost platiți de Arctos Sport Partners. PSG nu mai este deținuta in proporție de 100% de Qatar Sports Investments, ce cumparase clubul parizian de la Colony Capital in 2011. ...