- Magistratii de la Tribunalul Prahova au respins contestatiile formulate de catre Dinicu Cornel – patronul Pensiunii „Ferma Dacilor”, Ristin Vitomir Adrian si Ilie Adelina Elena (avand calitatea de administratori ai complexului), prin care acestia solicitau luarea altor masuri decat cele stabilite de…

- Tribunalul Prahova a respins, marti, contestatiile depuse de cei trei inculpati in dosarul deschis de procurori in urma incendiului de la complexul turistic Ferma Dacilor din Tohani, in care opt oameni au murit. Decizia instantei este definitiva si mentine solutia Judecatoriei Ploiesti, care a emis…

