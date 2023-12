Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Dinicu, patronul pensiunii Ferma Dacilor, unde au ars de vii 8 oameni, a postat noaptea trecuta pe pagina de Facebook a pensiunii un lung mesaj pe care-l numește „spovedanie publica”. In mesaj, Dinicu susține ca avea toate masurile luate pentru a se evita o astfel de tragedie si acuza „o mana…

- "Acestea sunt noptile de priveghi ale fiului meu si am inceput sa scriu pentru ca n-am unde sa-mi vars durerea. N-am nici unde sa spun adevarul. N-am nici prieteni in politica, nici in presa, nici sustinerea de care se tot vorbeste. Am prieteni multi si apropiati, dar nu din astia de care se tot aude.…

- Patronul pensiunii Ferma Dacilor , Cornel Dinicu, unde au murit opt oameni carbonizați, inclusiv fiul sau, a postat pe pagina pensiunii un mesaj pe care-l numeste spovedanie publica. El spune ca se asteapta sa fie arestat dupa imormantarea baiatului sau. In mesajul sau, Cornel Dinicu explica, ,intre…

- Patronul pensiunii Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, a postat pe pagina de Facebook a pensiunii un lung mesaj pe care-l numeste spovedanie publica si singurul mod de a spune adevarul, asteptandu-se sa fie arestat dupa imnormantarea fiului sau. El a transmis condoleante familiilor celor care au fost in pensiune…

- Patronul pensiunii Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, unde au murit opt oameni carbonizați, inclusiv fiul sau, a postat pe pagina pensiunii un mesaj pe care-l numeste spovedanie publica. El spune ca se asteapta sa fie arestat dupa imormantarea baiatului sau. Cornel Dinicu explica ca ideea de a ridica Ferma…

- Președintele ANPC, Horia Constantinescu, recunoaște ca era prieten cu patronul pensiunii de la Tohani și ca i-a laudat produsele alimentare, susținand ca nu știa ca aceasta pensiune funcționeaza fara autorizație ISU. Este vorba de pensiunea Ferma Dacilor, aflata in apropiere de Mizil (județul Prahova).…

- Șeful ANPC, Horia Constantinescu, a promovat pe Facebook pensiunea „Ferma Dacilor”, deși aceasta nu avea autorizație de securitate la incendiu, și spune ca e prieten cu proprietarul, Cornel Dinicu. Cladirea a luat foc in aceasta dimineața, iar cel puțin 5 persoane au murit in incendiu.

- Controversatul om de afaceri Cornel Dinicu, patronul complexului „Ferma Dacilor”, care a ars intr-un incendiu mistuitor in a doua zi de Craciun, povestea in urma cu un an cum și-a construit pensiunea.