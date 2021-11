Patronii magazinelor eOptica, arestaţi pentru proxenetism. 200.000 lei din sex Cei doi barbati sunt acuzati ca au legaturi cu o afacere cu un salon de masaj erotic. Politistii si procurorii ieseni ii acuza ca in salonul de masaj se practica prostitutia. Anchetatorii nu au crezut in mesajul de pe site-ul "Finesse Massage": "Activitatea la noi exclude contactul sexual!". Impreuna cu cei doi au mai fost arestate doua femei, toti patru fiind implicati in afacerea din Tatarasi. Doua femei si doi barbati imlicati intr-un salon de masaj erotic din Tatarasi unde se practica prostitutia au fost arestati ieri. Salonul se numeste "Finesse Massage" si este situat pe strada Calarasi.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

