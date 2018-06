Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT), Federatia Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) si Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) solicita autoritatilor sa ia masuri urgente care sa limiteze impactul…

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT), Federația Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) și Organizația Patronala a Hotelurilor și Restaurantelor din Romania (HORA) solicita autoritaților sa ia masuri urgente care sa limiteze impactul…

- Reprezentantii hotelurilor si restaurantelor sustin ca, desi Romania are un potential urias sa creasca cifra de afaceri in domeniul acestor servicii, forta de munca deficitara a devenit principala piedica in dezvoltarea industriei. Iar situatia de fapt duce la paradoxuri ciudate, cum ar fi ca acestia…

- Criza de pe piata muncii, lipsa previzibilitatii si birocratia sunt principalele probleme cu care se confrunta Romania in acest moment, a declarat Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert Romano-Germane (AHK Romania).

- Patronii din Romania sunt nevoiți sa suporte costuri tot mai mari cu angajații. In primele 3 luni ale anului 2018 costul orar al fortei de munca (in forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare) a crescut cu 12,72% fata de aceeași perioada a anului 2017, potrivit datelor publicate luni de Institutul…

- Aceasta releva ca Romania a ajuns sa treaca prin cea mai grava criza de forta de munca, dupa ce muncitorii calificati au plecat sa lucreze in afara tarii pentru salarii mai mari, in timp ce in tara productivitatea muncii este inca redusa, iar firmele evita sa investeasca foarte mult in angajati. "Va…

- Sa gasești un angajat profesionist, care sa știe meserie, sa aiba abilitați de comunicare și sa lucreze eficient în echipa este, în România anului 2018, o adevarata provocare.

- Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) lupta impotriva a ceva ce nimeni nu stie ce e, deoarece frauda nu este definita in legislatia fiscal, a declarat, miercuri, avocatul Gabriel Biris, intr-o conferinta organizata de Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA).