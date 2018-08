Stiri pe aceeasi tema

- Marian Moise, pirotehnistul care a montat artificiile in clubul Colectiv, artificierul Viorel Zaharia, patronii clubului George Alin Anastasescu, Paul Catalin Gancea si Costin Mincu, dar si patroana firmei care a livrat artificiile au fost trimisi in judecata intr-un dosar disjuns din Colectiv.

- Patronii clubului Colectiv, Alin Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu, au fost trimisi in judecata de Parchetul General intr-un dosar disjuns din cazul Colectiv, pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, in forma agravata. De asemenea, au fost trimisi in judecata Viorel Zaharia,…

- Fostul senator Gigi Chiru a fost trimis in judecata de Parchetul General pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, in legatura cu decesul unei persoane intr-o discoteca detinuta de fostul parlamentar in statiunea Eforie Sud. In acelasi dosar, a fost trimis in judecata si omul de afaceri Cristian…