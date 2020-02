Stiri pe aceeasi tema

- Patronii brutariei din Ditrau susțin ca ura și tensiunea la adresa firmei lor și a celor doi angajați srilankezi s-a extins și asupra tuturor celorlalți lucratori, iar pe langa faptul ca localnicii doresc alungarea brutarilor din Sri Lanka, ei refuza și produsele firmei, potrivit Mediafax.Potrivit…

- Cei doi muncitori din Sri Lanka vor ramane sa lucreze la brutaria din Ditrau, pe aceleasi posturi pe care au fost angajati. Anuntul a fost facut duminica de reprezentantii firmei angajatoare. ''Am reanalizat decizia noastra si am ajuns la concluzia ca ramanem si in continuare alaturi de muncitorii…

- Kallo Katalin, administratorul brutariei din Ditrau, a declarat, duminica, pentru MEDIAFAX, ca cei doi barbați din Sri Lanka vor face in continuare paine și nu vor fi schimbați din linia de producție. „Sunt deja prietenii noștri”, spune ea.Administratorul brutariei din Ditrau, Kallo Katalin…

- Proprietarul brutariei din Ditrau, care a angajat doi barbati din Sri Lanka s-a oferit sa ii mute pe cei doi din procesul de productie a painii, spunand ca acestia vor fi doar ajutoare, scrie Digi24.ro .

- Consiliul Național pentru Combaterea Discrimitarii se va autosesiza in cazul Ditrau, dupa ce patronul din localitate a promis ca ii retrage pe angajații din Sri Lanka de pe linia de producție, a precizat pentru MEDIAFAX președintele CNCD, Asztalos Csaba.”In urma declarației patronului brutariei,…

- Cei doi muncitori din Sri Lanka angajati la brutaria din Ditrau vor fi mutati intr-o alta etapa a procesului de productie a painii, anuntul fiind facut sambata la dezbaterea organizata la Casa de Cultura, in care s-au discutat nemultumirile localnicilor generate de venirea acestora in comuna. Patronii…

- Proprietarul brutariei din Ditrau - cel care a angajat doi barbati din Sri Lanka, fapt care a inflamat spiritele in comuna - s-a oferit sa ii mute pe cei doi din procesul de productie a painii, spunand ca acestia vor fi doar ajutoare.

- Participantii la sedinta de la Primaria din Ditrau au decis sa faca o petitie pentru a-i cere patronului brutariei unde lucreaza cei doi barbati din Sri Lanka sa le plateasca orele suplimentare si sa ii trateze mai bine, a anutat Elemer Puskas, primarul localitatii.