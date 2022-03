Patron, câinele-erou O fotografie draguța a lui Patron, un cațel ucrainean al carui nume se traduce in romana „Glonț”, a fost postata inițial pe forumul Reddit, dar de atunci a fost distribuita masiv pe toate rețelele de socializare, scrie Daily Star. Imaginea il arata pe Patron, care pare a fi un Jack Russell Terrier, imbracat cu o […] The post Patron, cainele-erou appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de sase ani dintr-o comuna damboviteana a murit luni, dupa ce cainele familiei l-a muscat de gat. Politistii au deschis dosar penal pentru infractiunea de ucidere din culpa. Potrivit Politiei judeteane Dambovita, tragedia a avut loc luni dimineata, in jurul orei 9.00, in localitatea…

- Autoritațile din Sibiu sunt in alerta, dupa ce o persoana necunoscuta a anunțat, luni dupa-amiaza, amplasarea unui bombe in centrul orașului. “In urma unui apel 112 prin care un cetatean afirma ca pe str. 9 Mai din municipiul Sibiu ar fi amplasata o bomba, Inspectoratul de Politie Judetean Sibiu a dislocat…

- Gabriela Firea a anunțat ca luni se face pasul decisiv pentru prezentarea soluțiilor care sa completeze masurile anunțate de Guvern, astfel incat scumpirea energiei sa fie suportabila pentru populație și economie. Coaliția de guvernare se va intalni luni, incepand cu ora 17.00, la Parlament pentru a…

- O bucuresteanca a fost amendata cu 3.000 de lei de Poliția Locala pentru ca si-a abandonat cainele de companie intr-un parc. Ea a legat animalul de un copac, fara hrana, și a plecat. “Sasha, o metisa Amstaff de aproape 4 ani, a fost abandonata, la sfarsitul anului trecut, intr-un parc din Sectorul 2,…

- ANRE a aplicat primele amenzi in scandalul facturilor uriase la curent si gaze, astfel ca Electrica Furnizare si Gaz Vest au fost sanctionate cu cate 200.000 de lei. Potrivit ANRE, cele doua companii au fost amendate pentru neaplicarea schemei de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de…

- Marilena Nedelcu Terapiile inovatoare aduc imbunatațiri substanțiale calitații vieții pacienților cu afecțiuni neurologice, spun medicii specialiști. Dar intotdeauna este loc de mai bine. Este necesara o mai buna finanțare a programelor de sanatate din partea statului și de mai mulți specialiști in…

- Ministrul afacerilor interne, Lucian Bode, da explicații in legatura cu incidentele privind paza Parlamentului. The post Accesul in Parlament se face in “…” (“puncte puncte”) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Un caine a salvat viata unui excursionist care a cazut intr-o rapa din muntii din Croatia, intinzandu-se deasupra lui pentru a-l incalzi timp de 13 ore, pana la sosirea ajutoarelor, a informat, marti, presa croata, relateaza AFP. Grga Brkic s-a ranit weekendul trecut dupa ce a cazut 150 de metri impreuna…