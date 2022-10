Patriotul Mihail S.Tarnaveanul, de la Asociația Calea Neamului, spune ca ”Avram Iancu a fost executat la Turda in mod ritualic”, facand referire ca demersurile Primariei Turda de mutare a statuii au inceput in anul 2018, anul Centenarului Marii Uniri și s-au finalizat in toamna acestui an, cand se implineau 150 de ani de la urcarea [...] Articolul Patriotul Mihail S.Tarnaveanul: ”Avram Iancu a fost ”executat” la Turda in mod ritualic” apare prima data in TurdaNews .