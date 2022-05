Stiri pe aceeasi tema

- „Puțini au invațat din criza din 2010. Nu știu daca va fi acum o criza mai mare sau mai mica. Ce am invațat atunci a fost ca trebuie sa facem credit doar pentru chestiile importante. Altfel, vom avea de suferit. Dobanda va merge odata cu inflația, iar aceasta este mare, nu chiar cea mai mare, caci pana…

- La Consiliul Județean a fost semnat, astazi, contractul pentru finanțarea europeana, prin Programul Operational Infrastructura Mare, a proiectului de extindere și modernizare a Aeroportului Internațional Iași. Valoarea totala a proiectului este de 447.270. 880,66 de lei cu TVA, iar valoarea totala eligibila…

- Peste 800 de militari din Forțele Speciale se antreneaza in Romania, in prima jumatate a lunii mai 2022. „In perioada 2-13 mai, in facilitați de instruire ale Armatei Romaniei si in zone din vecinatatea localitaților Targu Mureș, Sangiorgiu de Mureș, Reghin, Lunca de Sus, Jigodin, Comanești, Mangalia,…

- Timpul mediu in care se soluționeaza o negociere dintre un consumator și o banca in cadrul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a scazut la 33 de zile in 2021. Practic, conciliatorii au ajuns la o rezolvare a problemelor semnalate de consumatori cu 40% mai rapid…

- Isteria generata de creșterea prețurilor la carburanți s-a clonat și la prețurile pentru uleiul alimentar, iar Raed Arafat a pus și mai mult gaz pe foc, fiind in contradicție cu poziționarea din epoca Ceaușescu. Arafat: ”Stocurile pentru dezastre naturale, raman valabile” Seful Departamentul pentru…

- "Ii informez pe romani ca toate reformele asumate, unele chiar aiurea, in PNRR sunt in grafic, in termenul stabilit, nu eeste niciun pericol.INTREBARE: S-ar mai putea vorbi de majorarea pensiilor?M. Budai: Este una din temele principale ale noastre, ale PSD, pe care le vom susține in Coaliție. Avem…

- Criza prin care trece Europa și, implicit, Romania a determinat unii comercianți, producatori sau constructori sa-și largeasca gama de produse/servicii. Sau sa o adapteze la ceea ce ar putea fi nevoile viitoare. Pe mailuri se gasesc acum oferte la produse sau servicii la care puțini se gandeau in vremuri…