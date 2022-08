Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Semne cusute, atelierul-muzeu Scoala de Piscu si restaurarea Casei Libertatii Religioase din Cluj Napoca sunt cele trei proiecte romanesti castigatoare ale Premiilor Uniuniii Europene pentru Patrimoniu Cultural. Pana la 11 septembrie, publicul poate vota proiectul favorit. Marele castigator…

- Cum poți sa calatorești gratis in Cluj? Cetațenii de acolo pot sa uite de plata pentru transportul in comun. Emil Boc vine cu o noua veste deosebita pentru cei care locuiesc in Cluj. ,,Un nou proiect pilot destinat colectarii selective și reciclarii a fost inaugurat la Cluj-Napoca. In Piața agroalimentara…

- Scriitorul Vladimir Beșleaga, fost deputat in Parlamentul Republicii Moldova, laureat al Premiului de Stat, implinește astazi 91 de ani, anunța Ministerul Culturii al Republicii Moldova. Vladimir Beșleaga s-a nascut la 25 iulie 1931, in satul Malaiești, raionul Grigoriopol.

- Marele dramaturg Ion Luca Caragiale este omagiat de Opera Nationala Romana din Iasi (ONRI), la 170 de ani de la nastere si 110 ani de la moarte, cu un spectacol de teatru-dans intitulat ‘D’ale carnavalului’. Potrivit unui comunicat de presa, sambata, de la ora 18:30, publicul va avea o noua posibilitate…

- Primaria Municipiului Pitești, prin Centrul Cultural Pitești și Clubul Sportiv „Olympic Argeș Gym”, organizeaza Concursul de gimnastica „Cupa Pitești 2022”, eveniment care va avea loc sambata, 11 iunie, in intervalul orar 10:00-16:00, la Sala Sporturilor din Pitești. Competiția, coordonata de antrenoarea…

- Este motiv de sarbatoare in familia lui Alexandru Arșinel. Marele actor de teatru și film iși serbeaza astazi ziua de naștere. A adus zambetul pe buze la milioane de oameni, astfel ca azi, inca de la primele ore ale dimineții, maestrul scenei romanești de comedie, a fost asaltat de numerose urari speciale,…

- Rezultatele competiției pentru bursa “Moștenitorii Romaniei muzicale” Proiectul “Moștenitorii României muzicale”, care a pornit în 2018, a însemnat pâna în prezent peste 20 recitaluri și concerte la Sala Radio din București, precum și în centre…

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" prezinta in acest weekend ultimele doua evenimente culturale ale lunii mai.Publicul este invitat la spectacolele de opera "Traviata" si "Nabucco". TRAVIATA ndash; Sambata, 28 mai 2022, ora 19:00, Sala Teatrului"Traviata" in italiana La traviata este…