- Simona Halep a fost prinsa dopata. Sportiva neaga ca ar fi apelat la astfel de substanțe, iar reacțiile susținatorilor continua sa curga. Jucatoarea franceza Alize Cornet, locul 31 WTA, si-a aratat și ea sustinerea pentru Simona Halep, dupa ce romanca a anuntat ca a fost depistata pozitiv cu o substanta…

- Simona Halep, 30 de ani, 6 WTA, a caștigat turneul de la Toronto, fiind prima competiție in care sportiva din Constanța a triumfat alaturi de antrenorul Patrick Mouratoglou. Tehnicianul a ținut s-o felicite pe Simona pentru succesul din Canada, dar și pe romanii care o susțin „peste tot in lume”. „In…

- Intoarsa din vacanța petrecuta in Mykonos, Simona Halep i-a adus la Snagov de la Nisa pe francezii Arnaud Restifo, partenerul ei de antrenament, și Candice Gohier, fizioterapeuta angajata, pentru ea, de Patrick Mouratoglou.Semifinalista la Wimbledon, Simona nu ascunde regretul ca turneul londonez nu…