- Daniel Dobre, fostul antrenor al Simonei Halep, a comentat vestea ca Patrick Mouratoglou și echipa acestuia și-au asumat responsabilitatea pentru testul pozitiv la roxadustat al sportivei. In aceste zile, de miercuri pana vineri, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne sunt programate audierile…

- Audierile in cazul de dopaj al Simonei Halep continua joi, 8 februarie, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne. Astazi, depun marturie fostul ei antrenor Patrick Mouratoglou si fizioterapeuta Candice Gohier, in legatura cu administrarea suplimentului contaminat cu Roxadustat.Miercuri,…

- Ion Tiriac a declarat ca Simona Halep a comis o singura greșeala si a fost prea dependenta de echipa sa. Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a anuntat pe site-ul sau oficial ca o va audia pe jucatoarea romana de tenis Simona Halep in perioada 7-9 februarie in procesul acesteia impotriva Agentiei…

- Mircea Badea, prezentatorul de la Antena 3, a vorbit in emisiunea lui despre Simona Halep, care și-a vandut casa de la Snagov și s-ar fi mutat in Dubai, in Emiratele Arabe Unite. Decizia sportivei vine in contextul in care aceasta așteapta un verdict de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne,…

- Inaintea procesului de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS), Patrick Mouratoglou se arata optimist. Crede ca Simona Halep va obține o reducere a pedepsei la TAS și se va intoarce in scurt timp pe teren. „Este o victima și trebuie sa revina pe teren și sa joace cat de repede posibil”…