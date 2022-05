Papa Francisc, impresionat de drama oamenilor din Ucraina a tot incercat sa-i determine pe ruși, in frunte cu Vladimir Putin, sa opreasca razboiul. Pentru asta, a incercat sa obțina o intrevedere și cu liderul de la Kremlin, care a refuzat intalnirea. Dar a vorbit, pe la jumatatea lunii martie, și cu Patriarhul Kiril al Rusiei. Intr-un interviu acordat unui ziar italian, papa a pomenit și despre discuția cu capul Bisericii Ortodoxe Ruse. El a spus: „Am vorbit cu el timp de 40 de minute prin Zoom. In primele 20 de minute mi-a citit, cu un cartonaș in mana, toate justificarile razboiului. L-am ascultat…