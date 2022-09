La cateva zile dupa ce Vladimir Putin a anunțat mobilizarea in țara, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse a transmis ca soldații ruși care vor muri in razboiul din Ucraina vor fi spalați de toate pacatele lor, potrivit Le Monde. Patriarhul Kiril este un aliat fidel al președintelui rus. El și-a exprimat sprijinul pentru intervenția militara in […] The post Patriarhul Kiril incearca sa-i convinga pe rușii care fug de mobilizare: Soldații uciși in Ucraina vor fi spalați de toate pacatele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .