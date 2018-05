Stiri pe aceeasi tema

- Sacrificiul eroilor, lupta pentru libertate, pentru apararea si intregirea neamului romanesc au dus la infaptuirea marilor idealuri ale poporului roman, afirma Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, in mesajul transmis de Ziua Eroilor. "Ziua Eroilor este una dintre cele mai importante sarbatori…

- Ortodocsii sarbatoresc joi Inaltarea Domnului, cunoscuta, la ortodocsi si ca Ispasul, ultima zi in care se pot inrosi oua pana la Pastele viitor, in care se taie mieii, iar in unele zone oamenii se “bat” cu leustean, ca sa fie feriti de rele si de boli. In toate bisericile se fac slujbe de pomenire…

- Sute de credinciosi participa, joi, de Inaltarea Domnului, la hramul Manastirii Neamt, cel mai vechi lacas de cult din zona Moldovei. Slujba este oficiata de mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Teofan. Sunt prezenti toti membrii sinodului mitropolitan si, conform traditiei, participa si corul Seminarului…

- Biserica Ortodoxa praznuieste astazi Inaltarea Domnului. Aceasta este una dintre cele mai mari sarbatori ale crestinatatii, care are loc la 40 de zile dupa Invierea Domnului. Tot astazi este si Ziua Eroilor. Bogdan Neculau: http://radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2018/05/17-mai-rdj-8-Neculau.mp3…

- „Marșul Pentru Eroii Neamului” a avut loc miercuri, in Capitala. Scopul evenimentului a fost acela de a cinsti memoria eroilor neamului romanesc printr-un mars organizat miercuri dupa-amiaza. Vezi galeria foto + 9 + 9 Participantii la „Marșul Pentru Eroii Neamului” s-au adunat la ora 16:00 in Catedrala…

- Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a vizitat vineri, santierul Catedralei Mantuirii Neamului, noul locaș urmand a fi inaugurat in 30 noiembrie. Parintele Patriarh Daniel a fost insotit pe șantier de de Arhim. Nectarie Șofelea, Exarh Administrativ al Manastirilor din Arhiepiscopia Bucurestilor, si…