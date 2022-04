Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Primariei Brașov, Sorin Toarcea, a confirmat faptul ca, in aceasta dimineața, au loc percheziții de catre reprezentanții Direcției Generale Anticorupție la Poliția Locala, la departamentul Disciplina in Construcții. Va reamintim faptul ca, in urma cu un an, Poliția Locala Brașov…

- Subprefectul Lucian Patrașcu ii solicita primarului Allen Coliban prelungirea pana pe data de 25 martie 2022 a perioadei de depunere a dosarelor pentru finanțarea anveloparii blocurilor prin programul PNRR fara cofinanțare din partea populației. „Astazi, brașovenii se confrunta cu creșterea facturilor…

- Acesta ar urma sa fie construit de Carabus Grup Construct SRL in zona Podu Ros. Neregulile constatate de Prefectura, prin Inspectoratul in Constructii, nu au fost admise la Tribunal. Prefectura si Primaria si-au dat intalnire in instanta. Institutia judeteana a cerut anularea unei autorizatii emise…

- Atribuirea directa cu dedicatie a contractelor din bani publici catre membri de partid sau apropiati ai USR a devenit "o practica" a conducerii Primariei Brasov, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, consilierul local social-democrat Alexandra Crivineanu, infirmeaza AGERPRES. Primar la Brașov…

- Nici 2% dintre locuitorii Brașovului nu s-au implicat in proiectul de bugetare participativa prin care Primaria finanteaza proiecte depuse si votate de localnici. Doar 3.906 dintre cei 246.784 de locuitori cu drept de vot ai municipiului Brasov (2020), reprezentand 1.58%, s-au implicat in proiectul…

- CSf, ncsf. Banul public, jucat de primar dupa cum (nu prea) il taie capul…. La inițiativa primaruui Allen Coliban, Consiliul Local al Municipiului Brașov, se intrunea intr-o ședința extraordinara in data de 23.12.2021. Pe ordinea de zi a ședinței figura un singur proiect, respectiv proiectul de hotarare…