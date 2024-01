Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a amendat cu 15.000 de lei operatorul economic producator al produselor de patiserie comercializate sub marca „Camara Noastra – Pofta de Romania”, respectiv SC Patisgal SRL, din Galați.

