Stiri pe aceeasi tema

- Sarmalele sunt unul dintre cele mai la indemana preparate, mai ales in perioada Postului Paștelui. Sarmalele de post sunt gustoase și sațioase și pot fi gatite in mai multe combinații: cu orez și stafide, cu nuca, ciuperci, soia sau semințe de floarea-soarelui. Iata care sunt ingredientele pentru sarmalele…

- Cu toții vrem sa ne surpindem familia cu un preparat absolut delicios. Daca vrei un inceput de weekend minunat, aici ai rețeta perfecta. Chiftele de post cu ciuperci și legume sunt foarte gustoase și nu vei iți vei pierde prea mult timp la bucatarie. Merita incercate și imparțite cu cei dragi. Iata…

- In ediția din 7 februarie 2022 a emisiunii Super Neatza cu Razvan și Dani, chef Radu Darie, bucatarul indragit al emisiunii, a preparat mai multe rețete, una dintre acestea fiind o rețeta de ciuperci in sos de bere cu muștar.

- TIMPI DE PREPARARE Timp de preparare: 5 min Timp de gatire: 10 min Gata in: 15 min INGREDIENTE 300 g ciuperci 1 ceapa tocata marunt 2 caței de usturoi tocați 30 g nuci 50 g pesmet 30 ml ulei de masline 1 praf de sare piper (dupa gust) Mod de preparare Pateul de ciuperci este ideal pentru cei ce doresc…

- Bomba „vaccinurilor la chiuveta" a explodat si la Iasi. Procurori si politisti din Neamt au facut ieri mai multe perchezitii in dosarul primelor cazuri de vaccinare falsa descoperite in Moldova, in care este implicat si cabinetul unui medic de familie din Iasi. Conform unui comunicat remis presei, politistii…

- „Asculta, priveste si taci! / Asculta, sa-nveti sa vorbesti, / Priveste, sa-nveti sa cladesti. / Si taci, sa-ntelegi ce sa faci… / Asculta, priveste si taci!” Emfatic, expresiv, plastic, Ion Minulescu (6 ianuarie 1881, Bucuresti-11 aprilie 1944, Bucuresti) a lasat posteritatii metamorfoza poetica a…

- Se intrebuinteaza carnea fiarta sau prajita. Se face un sos romanesc cu deosebire ca in loc de ceapa punem usturoiu, il trecem prin sita sa aiba sosul un aspect mai frumos. In sos se adauga putin otet.Astfel preparat sosul, ii adaugam carnea, il lasam sa mai fiarba putin si il servim ca felul al doilea.…

- Mod de preparare: Vinetele se spala, se taie pedunculul, apoi se taie de-a lungul dintr-o parte, nu pina la capat. Se fierb in apa putin sarata 10-15 minute, se scot si se pun sub o greutate pentru a se scurge lichidul amar. Se umplu vinetele, apoi se leaga cu tulpinile de telina oparite si se pun in…