Pastila de frumos. Mici detalii – semnificative

- Casa de Pensii anunța ca pensiile romanilor au crescut iar calculele pentru majorarile semnificative incep din martie. Intr-un anunț mult așteptat, Casa de Pensii a confirmat ca pensionarii din Romania vor primi banii pe luna februarie direct in conturile lor incepand de luni, conform informațiilor…

- „Am descoperit astazi o lume mirifica de flori, de culori, de plante ornamentale, cu mare maiestrie prezentate. Plec de la aceasta Expoziție mai bogata, liniștita, cu ganduri inalte și curate”. Eleva de 16 ani, in cartea de impresii a ediției I a Simfoniei Lalelelor. Consemnare reliefata de mine adesea,…

- „Luminile” la care aș dori sa fac referire, la dimensiunile limitelor mele in domeniu, cuprins de tristețe și ingrijorare, se refera la abandonul, tot mai frecvent, de pe piața mass-media, a presei in format print. Sunt unul dintre aceia, și cred ca mulți ca mine, vaduvit de „tolba” de abonamente la…

- Constat ca lunile de iarna sunt prilejuri de bilanț, rememorari, amintiri etc. Ma inscriu și eu in trend evocand cateva evenimente pe care le-am trait intr-o epoca cu totul particulara, nedeslușita inca in toate maruntaiele ei. O fac pentru a le oferi celor mai varstnici explicația, fondul unor intamplari…

- Prin anul 1966, cercetator la Stațiunea Experimentala Pomicola Voinești, raionul Targoviște, regiunea Prahova. Țineam loc, cateva luni, cu delegație, de director al Stațiunii; directorul, Șuța Aurel, desfașurand un stagiu de specializare in Italia, intr-un grup de colegi din țara; incepuse deschiderea…

- Gala Zetta a marcat recent șase ani de activitate remarcabila in domeniul medical romanesc, prin celebrarea Asociației Zetta. Acest eveniment a fost o platforma de intalnire pentru medici, susținatori și pacienți, reafirmand angajamentul lor comun pentru schimbarea vieților prin operații complexe efectuate…

- MADPR a anunțat, de curand, o mare realizare obținuta pe linia dezvoltarii agriculturii romanești, pe care, conform Constituției, o are in sarcina. Este al 13-lea produs romanesc inscris in registrul Comisiei Europene care beneficiaza de IGP (Indicație Geografica Protejata). Preparat din carcasa de…

- Un articol cu titlul de mai sus a aparut in „Romania libera”, miercuri, 16 martie 1994, sub semnatura maestrului Marin Ionița. Il republic pentru a face o paralela intre atmosfera de la noi, de debut a „tranziției” spre „capitalism” in economia agrara și etapa in care se gaseau țarile apusene, expusa…