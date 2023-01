Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Primariei Generale a Bucureștiului a pus meciul cu Vipers peste finala Cupei Mondiale la fotbal. Inca un exemplu de bataie de joc pe spatele banului public Sa nu ne mai plangem, avem targuri de Craciun mai multe decat numara Franța și Germania impreuna! Și meciuri avem, cat cuprinde! Și nu doar…

- Acum ca ne apropiem de finalul anului, haideți sa aflam care este topul țarilor in funcție de cei mai mari consumatori de alcool. Fie ca este vorba de un pahar de vin la pranz sau de o simpla bere la festival, toate țarile au un fel de tradiție care implica alcoolul, noteaza metro. Numarul persoanelor…

- Rusia a comandat sute de drone si rachete balistice din Iran, potrivit unei surse diplomatice de la Natiunile Unite, transmite miercuri DPA, citata de Agerpres. „Stim ca Iranul intentioneaza sa-si sporeasca, in cantitati semnificative, livrarile de vehicule aeriene fara pilot si de rachete catre Rusia”,…

- Consilierii generali din Primaria Capitalei au aprobat la ultima sedinta un proiect de hotarare in vederea participarii Teatrului Evreiesc de Stat in proiectul european "phone - Giving Minority Languages a Voice", alaturi de alte sapte teatre si de doua institutii de cultura din Regatul Tarilor de…

- Transportul aerian de pasageri a crescut, in primele noua luni ale acestui an, cu 96,9%, comparativ cu perioada similara din 2021, de la 7,992 milioane pasageri, pana la peste 15,738 milioane pasageri, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES . Cele mai…

- Franta, Germania si Spania au ajuns la un acord privind inceperea urmatoarei etape de dezvoltare a unui nou avion de lupta numit FCAS, cel mai mare proiect de aparare din Europa, la un cost estimat la peste 100 de miliarde de euro, potrivit unui anunt de vineri al Berlinului, noteaza news.ro.…

- Postul B1 TV va difuza in premiera și in exclusivitate in Romania documentarul ”De ce platim taxe?”, vineri seara, incepand cu ora 23:00. Filmul prezinta o ampla analiza a sistemului de taxe, din cele mai vechi timpuri și pana in prezent. Telespectatorii vor putea afla cum mari evenimente din istoria…

- UPDATE – Lideri din Statele Unite, Germania, Canada, Tarile de Jos, Japonia, Spania, Italia, Franta si Marea Britanie, care se afla in Bali, in Indonezia, unde are loc summitul G20, participa, astazi, la o masa rotunda de urgenta, in legatura cu o explozie cauzata de o racheta de fabricatie ruseasca,…