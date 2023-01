Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, Cseke Attila, a semnat 25 de noi contracte de finantare prin Programul National de Investitii ”Anghel Saligny”, in valoare totala de 234.368.692,14 lei, pentru 20 de unitati administrativ-teritoriale, se arata intr-un comunicat de presa transmis,…

- Sorin Grindeanu și-a anulat vacanța in Austria, destinația preferata a lui și a familiei sale de 15 ani, in semn de boicot pentru votul negativ privind Schengen, au declarat, luni, surse guvernamentale. Sursele amintite mai sus, citate de Hotnews, informeaza ca Sorin Grindeanu ar fi trebuit sa plece…

- Patru utilaje de deszapezire intervin, la aceasta ora, pe DN 67 C, in zona montana Ranca din județul Gorj. Se acționeaza și cu material antiderapant. Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, in acest moment ninge abundent in stațiunea montana. Sunt obligatorii anvelopele…

- Astfel, pana la finele anului trebuie promovate propuneri de modificare a legislatiei de nivel primar care sa asigure cadrul juridic necesar implementarii proiectului de digitalizare a serviciului public privind inmatricularea vehiculelor, arata comunicatul de presa al Executivului. Urmatoarea etapa…

- Odata cu scaderea temperaturilor și apropierea sezonului rece, drumarii se pregatesc pentru intervențiile specifice in cazul in care caile rutiere naționale din județ vor fi acoperite cu polei sau gheața, ori zapada. In acest context, la toate stațiile deținute de DRDP au fost inmagazinate stocurile…

- Supervizorul, Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Buzau, reprezentat de ing. Sorin Robu – rezident senior și ing. Mihnea Tabac – inspector de Drum și Pod, insoțiți de reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, CNAIR SA și asocierilor constructorilor (TRACE – CONI și PIZZAROTTI-RETTER), au efectuat…

- Actul normativ propune o investitie pentru modernizarea si dezvoltarea infrastructurii feroviare de transport public de calatori, aprobata in cadrul Pilonului I – obiectivul „Componentei C4. Transport sustenabil” din Planul National de Redresare si Rezilienta, arata comunciatul de presa al Guvernului. …

- ”Parlamentul Romaniei prin comisiile de buget finante, sau o comisie speciala de ancheta, cheama MF-PSD pentru a da explicatii referitoare la activitatea financiara in anul 2022. In 2022 MF-PSD a platit o dobanda medie de 7.2% pentru imprumuturi (ieri MF-PSD a platit o dobanda de 9.35%!!!). In 2021…