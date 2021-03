Pașaportul Covid-19 împarte Europa în două. România, împotriva certificatelor de vaccinare Pașaportul de vaccinare anti-coronavirus a imparțit Europa in țari care sunt de acord cu implementarea unor certificate care ne-ar putea permite sa calatorim fara restricții și in țari care sunt contra. Romania se opune. In tot acest timp, Asociația Internaționala de Transport Aerian ( IATA ) solicita liderilor Uniunii Europene sa adopte pașapoartele de vaccinare. IATA indeamna țarile membre UE sa „se puna de acord asupra rolului crucial al soluțiilor digitale precum Permisul de Calatorii IATA”. Acest document va oferi „guvernelor și autoritaților – dar și pasagerilor și echipajelor – increderea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

