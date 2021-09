Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier pe Pasajul Mogoșoaia, pe centura București, peste DN1A, se deschide joi, dupa ora 15.00, cu șase luni mai devreme fața de termenul prevazut. Pasajul Mogoșoaia pe Centura București peste DN 1A...

- Traficul rutier pe pasajul Mogoșoaia, pe centura București, peste DN1A se va deschide astazi dupa ora 15.00.Obiectivul de investiții „Pasaj Mogoșoaia pe Centura București peste DN 1A” este situat pe Centura București, intre km 66+540 – km 67+340, și include rampa de urcare (km 66+580 – km 66+810), rampa…

- In cadrul emisiunii "Vineri cu Anatolie Golea", politologul Teodor Cirnaț, a indemnat conducerea Republicii Moldova sa reiasa din interesele noastre naționale in relațiile cu Ucraina, dar considera ca este prea devreme sa ridicam subiectul Nistrului pe platforma ONU. {{551077}}"Este prea devreme sa…

- Inaugurarea va avea loc la ora 11 in localitatea Bilbor, iar vizitatorii vor putea gusta preparatele specifice zonei. Inițiativa aparține familiei Valcan, intoarsa din strainatate cu gandul de a deschide o afacere in comuna natala, sperand ca astfel va contribui la dezvoltarea turismului din zona. Servirea…

- La doar șase luni de cand s-a dat startul lucrarilor de punere in siguranța a podețului de pe DJ 110 km 18+823, situat pe raza comunei Carastelec, investiția a fost recepționata. Deși termenul prevazut in contractul de execuție a fost de 12 luni de la emiterea ordinului de incepere, constructorul a…

- Ministrul Transportului, Catalin Drula, anunța miercuri ca centura orașului Bacau, cu o lungime de 30 de km, a fost deschisa traficului, lucrarea fiind terminata de un constructor roman mai devreme fața de termenul contractual. Situația este una atipica pentru peisajul construcției de drumuri in…

- Lionel Messi (34 de ani), ar avea deja acord cu Barcelona pentru un contract pe 5 ani. Cu 20 de milioane de euro salariu anual net. Pana acum, caștiga 48 de milioane. Pe 1 iulie, Leo Messi a devenit jucator liber. Era pentru prima oara cand nu mai avea contract cu Barcelona, club la care juca de la…

