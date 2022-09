Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO| Blue Air SUSPENDA toate zborurile din Romania. Un adevarat butoi de pulbere dupa ce pasagerii au aflat ca nu mai au cu ce sa zboare VIDEO| Blue Air SUSPENDA toate zborurile din Romania. Un adevarat butoi de pulbere dupa ce pasagerii au aflat ca nu mai au cu ce sa zboare Compania de transport…

- In luna decembrie 2021, vicepremierul Hunor, președintele UDMR, venea la Satu Mare in vizita la Spitalul Județean. Culmea coincidenței, taman in acea zi aveau loc la UDMR Satu Mare alegeri la organizația județeana. Vicepremierul Kelemen Hunor intre vizita de lucru la Spitalul Satu Mare și alegerile…

- Un avion TAROM care a zburat de pe Otopeni spre Anatalya s-a intors la Bucuresti dupa ce un geam al cabinei de pilotaj s-a fisurat. Este vorba despre zborul RO7531 Bucuresti – Antalya, potrivit boardingpass.ro. Pilotii au decis sa revina la Bucuresti dupa doar 30 de minute de zbor. Avionul companiei…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca exista posibilitatea sa putem sa aplicam pentru fonduri europene, pentru dezvoltarea sistemului de irigatii din Romania, el aratand ca a avut o discutie cu ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos si cu ministrul Finantelor si…

- Nicolae Ciuca le-a solicitat, miercuri, ministrilor de resort un plan coerent privind interventia si sprijinirea autoritatilor locale in contextul fenomenelor meteo extreme din Romania. "Am avut o discuție cu ministrul Mediului și cu ministrul de Interne privind analiza acestor fenomene.

- ”In ultima perioada de timp am desfasurat o serie intreaga de intalniri, atat cu mediul de afaceri, mediul asociativ, am avut intalnirea tripartida cu patronatele, sindicatele si reprezentantii mediului de afaceri. Au fost intalniri foarte bune in care am reusit sa analizam subiectele care preocupa…

- Romania si-a manifestat interesul fata de potentialele investitii austriece, mai ales in domeniul energiei regenerabile si pe segmentul energiei fotovoltaice si eoliene, a afirmat, marti, ministrul Mediului, Barna Tanczos.