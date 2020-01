Pasagerii care au călătorit în China, rugați să contacteze urgent serviciul medical al Aeroportului Henri Coandă Cmompania Naționala Aeroporturi București (CNAB) a remis, vineri, un comunicat de presa referitor la persoanele care au calatorit in China și tranziteaza Aeroportul Internațional Henri Coanda.Conform CNAB, toții pasagerii care au calatorit in China sau il alte zone din Asia ce sunt afectate de coronavirus și au simptome respiratorii sunt sfatuiti sa contacteze imediat serviciul medical al Aeroportului International Henri Coanda si sa raporteze istoricul de calatorie. "In vederea informarii publicului privind pericolul reprezentat de noul coronavirus (2019-nCoV), la Aeroportul International Henri… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii care au calatorit in China si care au simptome respiratorii sunt sfatuiti sa contacteze imediat serviciul medical al Aeroportului International Henri Coanda si sa raporteze istoricul de calatorie, informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), transmite Agerpres . Informarea este…

- Pasagerii cu simptome respiratorii care au calatorit in China sau in alte zone afectate de noul coronavirus sunt sfatuiti sa contacteze imediat serviciul medical al Aeroportului International Henri Coanda si sa raporteze istoricul de calatorie, informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti…

- Metrorex anunța ca va instala panouri de protecție in stațiile aglomerate, pentru a limita accidentele Incident cu final dramatic in București, la metrou. Un barbat in varsta de 45 de ani a cazut pe șinele trenului, in stația Pacii. Pentru că totul s-a întâmplat prea repede, mecanicul…

- In perioada 10-22 decembrie, in parteneriat cu rețeaua Bancilor pentru Alimente, Lidl a desfașurat o campanie de colectare de alimente prin care și-a invitat clienții sa doneze produse neperisabile pentru personele defavorizate. In urma acestei campanii, in cele 12 magazine participante din orașele…

- Imediat ce a ajuns acasa, iubitul romancei a chemat organele de politie, deoarece partenera lui nu ii deschidea usa apartamentului. Polițiștii au deschis ușa și au gasit-o pe femeie moarta, pe podea, potrivit owl24.de. Presa locala mai scrie ca pe trupul tinerei, care era moarta de cateva…

- Pasagerii din trenul personal implicat, miercuri, in accidentul feroviar din Ploiesti, care nu au avut nevoie de ingrijiri medicale, au fost preluati de o alta garnitura pentru a-si continua drumul, informeaza ISU Prahova. "37 de persoane, din care 3 minori, refuza transportul la spital.…

- Clever devine FREE NOW, platforma deținuta de Daimler și BMW, și se relanseaza in Romania cu 100.000 de curse gratuite și 50% reducere la plațile cu cardul FREE NOW, parte a celei mai mari platforme europene de mobilitate urbana deținute de Daimler și BMW și singura aplicație din Romania care integreaza…